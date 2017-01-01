У Медведчука спростували зв'язок з перерахованими главою СБУ громадськими організаціями

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«Главу СБУ, який зробив таку заяву, ввели в оману», - стверджують в організації

Вчорашня заява глави СБУ Василя Грицака про те, що координатором в регіонах, які здійснюють протиправну діяльність, мета якої - «прихована федералізація», є «колишній член «Українського вибору» пан Золотарьов, - це чистої води інсинуація. Така заява опублікована на сайті руху Медведчука.

«Ми уповноважені заявити: вищевказана особа ніколи не перебувала в рядах нашого руху, не була його активістом і апріорі не могла вести ніяких переговорів або координувати дії від імені «Українського вибору», - йдеться у заяві.

У виконкомі організації підкреслили: громадський рух «Український вибір - Право народу» не підтримує жодних стосунків і з перерахованими главою СБУ громадськими організаціями, не підписувала з ними договорів про співпрацю і не вів спільну діяльність.

«Для співробітників СБУ встановити цей факт не представляло ніяких труднощів. Залишається припустити, що або главу СБУ, який зробив таку заяву, ввели в оману, або звинувачення на адресу «Українського вибору - Права народу» є продовженням кампанії по дискредитації нашого Руху», - припускають в організації.

У виконкомі організації також нагадали, що «Український вибір» відстоює ідею федеративного устрою України відкрито, в рамках правового поля України, виключно в інтересах країни і народу.

Нагадаємо, 21 лютого Грицак назвав політичні проекти, створення яких профінансувала Росія.