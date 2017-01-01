У Медведчука звинуватили адміністрацію соцмережі Facebook в провокації

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Соцмережа Facebook

У прес-службі руху «Українського вибору» заявили, що Медведчук не має контролю над своєю сторінкою в мережі

У прес-службі руху «Українського вибору-Права народу» заявили про те, що активована в ніч з 25 на 26 січня сторінка нібито лідера організації до Віктора Медведчука ніякого відношення не має.

«21 січня соціальною мережею Facebook були заблоковані аккаунт Віктора Медведчука і пов'язана з ним сторінка, яка перебувала за адресою https://www.facebook.com/narodovlastie. Ми отримали інформацію від адміністрації Facebook про те, що «аккаунт був відключений без можливості відновлення». У той же час в ніч з 25 на 26 січня сторінка Віктора Медведчука знову була активована. Дизайн і матеріали, розміщені на ній, імітують колишню сторінку Віктора Медведчука, однак сам Медведчук в даний момент ніякого контролю над нею не має», - йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті «Українського вибору».

У прес-службі впевнені в тому, що «новий адміністратор сторінки, який отримав її в управління за активної участі адміністрації мережі Facebook, має намір використовувати аккаунт для розміщення матеріалів, спрямованих на фальсифікацію інформації про діяльність Віктора Медведчука.

«Представники «партії війни» в Україні систематично фальсифікують факти, висувають неправдиві звинувачення, не зупиняються навіть перед підготовкою вбивства Віктора Медведчука. Політика «партії війни» не має підтримки народу України, ... тому незаконними і диктаторськими методами вона прагне насаджувати тоталітарну інформаційну модель суспільства», - йдеться в заяві.

Така політика, стверджують в «Українському виборі», має найширшу підтримку з боку Сполучених Штатів Америки.

«...Адміністрація попереднього президента США ввела персональні санкції проти українського громадського діяча Віктора Медведчука, що не займає і не займав в останні 12 років ніяких державних посад. На території США знаходиться і головний офіс Facebook Inc - компанії, яку незалежні дослідники неодноразово звинувачували у співпраці зі спецслужбами США і порушенні прав на приватне життя», - відзначили в прес-службі.