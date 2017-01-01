У Мексиці затримано підозрюваного в нападі на співробітника консульства США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поранений дипломат перебуває в лікарні Гвадалахари

Чоловік, який стріляв у співробітника американського консульства в Гвадалахарі, затриманий. Про це повідомив в Twitter офіс прокурора штату Халіско.

«Спецпідрозділ затримала винного в нападі на посадову особу консульства, затриманий направлений у розпорядження генеральної прокуратури Мексики», – йдеться в Twitter.

Ім'я підозрюваного і його мотив не називаються.

Агентство Reuters повідомляє, що дипломат, у якого стріляли ввечері 6 січня, – Крістофер Ашкрофт. Куля потрапила йому в груди.

Він знаходиться в лікарні Гвадалахари в стабільному стані.