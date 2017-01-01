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    У Мексиці затримано підозрюваного в нападі на співробітника консульства США

    • Сьогодні, 06:28
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    Поранений дипломат перебуває в лікарні Гвадалахари

    Чоловік, який стріляв у співробітника американського консульства в Гвадалахарі, затриманий. Про це повідомив в Twitter офіс прокурора штату Халіско.

    «Спецпідрозділ затримала винного в нападі на посадову особу консульства, затриманий направлений у розпорядження генеральної прокуратури Мексики», – йдеться в Twitter.

    Ім'я підозрюваного і його мотив не називаються.

    Агентство Reuters повідомляє, що дипломат, у якого стріляли ввечері 6 січня, – Крістофер Ашкрофт. Куля потрапила йому в груди.

    Він знаходиться в лікарні Гвадалахари в стабільному стані.

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