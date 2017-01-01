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    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів

    • Сьогодні, 06:26
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    В результаті інциденту один пішохід загинув і близько 20 отримали поранення

    У центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп, передає The Daily Telegraph.

    В результаті інциденту один пішохід загинув і близько 20 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.

    Водій автомобіля, що в'їхав в пішоходів затриманий.

    За фактом ДТП триває перевірка.

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    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
    У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів

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