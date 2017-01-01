У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів
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В результаті інциденту один пішохід загинув і близько 20 отримали поранення
У центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп, передає The Daily Telegraph.
В результаті інциденту один пішохід загинув і близько 20 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.
Водій автомобіля, що в'їхав в пішоходів затриманий.
Car rams into pedestrians in #Melbourne #cbd pic.twitter.com/wc5Q1lT1NK— Solf (@sunprawn) 20 січня 2017 р.
За фактом ДТП триває перевірка.
UPDATE: At least 1 dead after car rams into pedestrians near #BourkeStreet in #Melbourne https://t.co/NwQh7yH8tA pic.twitter.com/I90Np2fFmX— robert2266 (@robert2266) 20 січня 2017 р.
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