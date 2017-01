У Мельбурні автомобіль врізався в натовп пішоходів

В результаті інциденту один пішохід загинув і близько 20 отримали поранення

У центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп, передає The Daily Telegraph.

В результаті інциденту один пішохід загинув і близько 20 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Водій автомобіля, що в'їхав в пішоходів затриманий.

Car rams into pedestrians in #Melbourne #cbd pic.twitter.com/wc5Q1lT1NK

За фактом ДТП триває перевірка.

UPDATE: At least 1 dead after car rams into pedestrians near #BourkeStreet in #Melbourne https://t.co/NwQh7yH8tA pic.twitter.com/I90Np2fFmX

