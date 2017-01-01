У Мельбурні водій навмисне переїхав автівкою людей, - поліція

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Водій, що наїхав на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, зазначили у поліції

У поліції Мельбурна заявили, що водій, що наїхав на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, одна з тероризмом це не пов'язано, передає Reuters.

Крім того, в поліції додали, що водій заарештований і подальшої загрози суспільній безпеці в місті немає.

Нагадаємо, у центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп.