У Мельбурні водій навмисне переїхав автівкою людей, - поліція
- Сьогодні, 07:27
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Водій, що наїхав на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, зазначили у поліції
У поліції Мельбурна заявили, що водій, що наїхав на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, одна з тероризмом це не пов'язано, передає Reuters.
Крім того, в поліції додали, що водій заарештований і подальшої загрози суспільній безпеці в місті немає.
Нагадаємо, у центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп.