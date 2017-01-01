У Мелітополі сторожа заводу знайшли мертвим у котловані з водою

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Мелітопольський асфальтобетонний завод

Управління Держпраці області створило спецкомісію для розслідування обставин смерті працівника

Працівник комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» загинув у котловані з водою на території підприємства. Головним управлінням Держпраці в Запорізькій області вже створено комісію зі спеціального розслідування смертельного нещасного випадку.

Про це з сьогодні повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що смертельний інцидент стався ще 10 квітня: 58-річний чоловік 9 квітня зранку заступив на зміну згідно з графіком чергування сторожів. Однак, наступного дня його не було на робочому місці.

«Адміністрація та працівники підприємства близько 10:00 ранку знайшли тіло потерпілого в котловані з водою на території підприємства без ознак життя. Причини і обставини смертельного нещасного випадку з'ясовуються комісією», - йдеться у повідомленні.

До слова, у Львові нещодавно загинув іноземець, випавши з п’ятого поверху.