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    У Мелітополі сторожа заводу знайшли мертвим у котловані з водою

    • Сьогодні, 21:52
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    Мелітопольський асфальтобетонний завод
    Мелітопольський асфальтобетонний завод

    Управління Держпраці області створило спецкомісію для розслідування обставин смерті працівника

    Працівник комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» загинув у котловані з водою на території підприємства. Головним управлінням Держпраці в Запорізькій області вже створено комісію зі спеціального розслідування смертельного нещасного випадку.

    Про це з сьогодні повідомили у прес-службі відомства.

    Зазначається, що смертельний інцидент стався ще 10 квітня: 58-річний чоловік 9 квітня зранку заступив на зміну згідно з графіком чергування сторожів. Однак, наступного дня його не було на робочому місці.

    «Адміністрація та працівники підприємства близько 10:00 ранку знайшли тіло потерпілого в котловані з водою на території підприємства без ознак життя. Причини і обставини смертельного нещасного випадку з'ясовуються комісією», - йдеться у повідомленні.

    До слова, у Львові нещодавно загинув іноземець, випавши з п’ятого поверху.

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