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    У мережі достроково з’явилась фінальна серія «Шерлока»

    • Сьогодні, 20:59
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    Серіал Шерлок
    Серіал Шерлок

    Фінальна серія серіалу «Шерлок» потрапила у відкритий доступ в Інтернеті, тоді як прем'єра епізоду «Остання справа» повинна була відбутися опівночі з 15 на 16 січня.

    Повна версія епізоду була розміщена на Google Drive, проте незабаром стала недоступною для напливу глядачів. Серію вже можна знайти на торрентах.

    Прем'єра епізоду «Остання справа» повинна була відбутися опівночі з 15 на 16 січня, проте вже 14 січня він став швидко поширюється в мережі — у високій якості (файл близько 1,4 ГБ), дубляжі російського Першого каналу і без логотипів. Яким чином епізод потрапив в мережу, залишається невідомим, проте витік міг відбутися через онлайн-сервіс російського Першого каналу, де серії з'являються одразу після виходу в ефір.

     

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