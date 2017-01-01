У мережі достроково з’явилась фінальна серія «Шерлока»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серіал Шерлок

Фінальна серія серіалу «Шерлок» потрапила у відкритий доступ в Інтернеті, тоді як прем'єра епізоду «Остання справа» повинна була відбутися опівночі з 15 на 16 січня.

Повна версія епізоду була розміщена на Google Drive, проте незабаром стала недоступною для напливу глядачів. Серію вже можна знайти на торрентах.

Прем'єра епізоду «Остання справа» повинна була відбутися опівночі з 15 на 16 січня, проте вже 14 січня він став швидко поширюється в мережі — у високій якості (файл близько 1,4 ГБ), дубляжі російського Першого каналу і без логотипів. Яким чином епізод потрапив в мережу, залишається невідомим, проте витік міг відбутися через онлайн-сервіс російського Першого каналу, де серії з'являються одразу після виходу в ефір.