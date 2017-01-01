У мережі показали тест-драйв засекреченого лімузина Путіна

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motor1.com Тест-драйв лімузина Путіна

Лімузин є передсерійним примірником однієї з топових моделей в лінійці урядового проекту «Кортеж»

У мережі з'явилися фотографії зимових випробувань у Швеції засекреченого лімузина, який, як припускають ЗМІ, створено для президента Росії Володимира Путіна. Фото були опубліковані сайтом Motor1.

Повідомляється, що лімузин є передсерійним примірником однієї з топових моделей в лінійці урядового проекту «Кортеж».

В рамках цього проекту створюються машини перших осіб РФ, а також більш прості моделі, які будуть доступні широкому колу покупців.

Класичний дизайн автомобіля, який західні журналісти вже охрестили «лімузином Володимира Путіна».

Незважаючи на те, що корпус авто прихований камуфляжною плівкою, у ньому вгадуються характерні риси представницьких марок типу Bentley і Rolls-Royce.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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