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    У Меркель прокоментували паради бойовиків: Це порушення Мінських угод

    • Сьогодні, 17:36
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    Місія ОБСЄ зафіксувала на цих парадах в Луганську і Донецьку присутність важкої зброї, що є порушенням Мінських угод і загрозою для населення

    Паради 9 травня з нагоди 72-річниці перемоги над фашистською Німеччиною в так званих «народних республіках» йдуть врозріз з Мінськими домовленостями і представляють загрозу для населення.

    Так у федеральному уряді відповіли на запит Укрінформу прокоментувати військові паради, що відбулися в Донецьку і Луганську в день Перемоги.

    «Федеральний уряд було проінформовано про вищезгадані паради. Звичайно, це люди в так званих «народних республіках» вільні в тому, щоб відзначити закінчення Другої світової війни. Проте Місія ОБСЄ зафіксувала на цих парадах в Луганську і Донецьку присутність важкої зброї, що є порушенням Мінських угод і загрозою для населення. Ця думка ОБСЄ і також думка федерального уряду», - заявив кореспондентові представник уряду.

    Як раніше повідомлялося, в Донецьку і Луганську пройшли паради військової техніки (танків, БМП, бронетранспортерів, артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню «Град», мінометів, гаубиць, самохідних артилерійських установок), а також акції «Безсмертний полк», учасники якої несли, у тому числі, і портрети вбитих бойовиків.

     

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