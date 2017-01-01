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    У Меркель пропонують провести «нормандську» зустріч у Мюнхені

    • Сьогодні, 15:07
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    <em><span>Міністри закордонних справ &laquo;Нормандської четвірки&raquo;</span></em>
    Міністри закордонних справ «Нормандської четвірки»

    Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 18 лютого

    Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запросив своїх колег з України, Франції та РФ провести зустріч «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це заявив у середу на брифінгу представник МЗС країни Себастьян Фішер.

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    «Міністр закордонних справ запросив своїх колег з Франції, Росії та України провести зустріч у «нормандському форматі», яка відбудеться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки», – сказав Фішер.

    Він додав, що Габріель прибуде до Мюнхена в суботу.

    Нагадаємо, раніше голова МЗС України Клімкін заявив про можливість зустрічі у «нормандському форматі» в рамках G20 у Бонні.

    Клімкін також розповів, що під час зустрічі у «нормандському форматі» міністри обговорюватимуть загострення ситуації на Донбасі і звільнення заручників.

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    Нормандська четвірка МЗС Павло Клімкін Німеччина
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