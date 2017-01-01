У Меркель пропонують провести «нормандську» зустріч у Мюнхені
- Сьогодні, 15:07
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Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 18 лютого
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запросив своїх колег з України, Франції та РФ провести зустріч «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це заявив у середу на брифінгу представник МЗС країни Себастьян Фішер.
«Міністр закордонних справ запросив своїх колег з Франції, Росії та України провести зустріч у «нормандському форматі», яка відбудеться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки», – сказав Фішер.
Він додав, що Габріель прибуде до Мюнхена в суботу.
Нагадаємо, раніше голова МЗС України Клімкін заявив про можливість зустрічі у «нормандському форматі» в рамках G20 у Бонні.
Клімкін також розповів, що під час зустрічі у «нормандському форматі» міністри обговорюватимуть загострення ситуації на Донбасі і звільнення заручників.