У жителів Донецька тваринний страх, як у 37-му році – кореспондент «Дождя»

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Журналіст «Дождя» Сергій Єрженков

«Ми хаотично переміщуємося по Донецьку, ніде не затримуємося»

Журналіст «Дождя» Сергій Єрженков в інтерв’ю «Главкому» розповів, що нині в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку люди бояться говорити відкрито.

«Звичайні люди категорично відмовляються розмовляти. У людях живе по-справжньому тваринний страх. Я такого страху раніше ніде не бачив. Перед відвідинами Донецька я читав мемуари, пов’язані із 1937 роком. Мені здалося, що це стан, близький до 37-го року, люди дійсно дуже бояться. Ми зустрічалися з однією людиною, яка симпатизує «Дождю» і допомагала нам. Так от ця людина казала: «Ми хаотично переміщуємося по Донецьку, ніде не затримуємося», – розповів журналіст.

Як відомо, у 2015 році великий резонанс у суспільстві викликало відео Валерії Івашкіної з Донецька, яка, спокійно прогулюючись містом, українською проводила опитування городян на предмет майбутнього Донецька. Кореспондент російського «Дождя» впевнений, що випадок з Івашкіною – це просто постановка.

«Звичайно, без узгодження з Альоною Поповою, якимсь їхнім міністерством інформації це було б неможливо. Коли ми готували камери до роботи в Донецьку, одразу бачили, що якісь поліцейські зі зброєю за нами спостерігають. Я не вірю, що український блогер міг спокійно розгулювати, ставити запитання, тим паче українською», – зазначив Єрженков.

«Я коли приїжджав у Донецьк із Волновахи, місцеві мені подарували футболку з Тарасом Шевченком. Коли ми прийшли отримувати акредитацію у Альони Попової, вона ніби жартома, але сказала, що якби ми знали заздалегідь, що ти приїдеш у футболці з Шевченком, ми б тебе не пустили», – розповів тележурналіст.