У Microsoft прокоментували хакерські атаки

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У Microsoft відреагували на хакерські атаки

Фахівці Microsoft працюють з користувачами, щоб надати додаткову допомогу

У компанії Microsoft прокоментували хакерські атаки, які 12 травня сталися в деяких країнах.

«Сьогодні наші фахівці додали виявлення і захист від нової шкідливої програми, відомої як Ransom: Win32.WannaCrypt. У березні ми також представили додатковий захист від шкідливого ПЗ подібного характеру разом з оновленням безпеки, яка запобігає поширення шкідливого ПО по мережі», - йдеться в заяві компанії.

У компанії також відзначили, що користувачі безкоштовного антивіруса і «оновленої версії Windows захищені»

За словами представників компанії, фахівці працюють з користувачами, щоб "надати додаткову допомогу".

За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Компанія Avast, що займається розробкою антивірусів, зареєструвала більш ніж 57 тисяч випадків уражень по всьому світу.

Так, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС відразу в декількох регіонах країни, повідомляє Varlamov.ru з посиланням на джерела.

Крім того, Meduza повідомляє про те, що російська компанія «Мегафон» також зазнала хакерської атаки. За словами джерел, це була атака, подібна до тієї, якої раніше зазнали лікарні Британії, – заражені комп'ютери виявилися заблоковані, на них з'явилися повідомлення з вимогою викупу.

Також 12 травня стало відомо про аналогічну атаку на іспанську компанію Telefonica.

Джерело: РБК