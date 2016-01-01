У Миколаєві підстрелили 19-річного хлопця

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19-річного жителя Вітовського району із вогнепальними пораненнями доправили до лікарні

У Миколаєві внаслідок стрілянини між чоловіками вогнепальне поранення дістав 19-річний житель Вітовського району. Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.

До поліції о 5:40 звернулася пенсіонерка з повідомленням про те, що на вулиці Новозаводська чути постріли.

Правоохоронці встановили, що таким чином з’ясовували між собою стосунки шестеро чоловіків.

Зі слів учасників, конфлікт виник між двома 32-річними братами-близнюками та кампанією незнайомців. Під час сварки брати почали стріляти зі стартових пістолетів, перероблених у зброю травматичної дії. Після стрілянини родичі сіли у таксі та намагалися втекти. Інші четверо чоловіків наздогнали кривдників на автомобілі ВАЗ- 2106 та з’ясування стосунків з бійкою та стріляниною продовжилось.

Внаслідок пригоди 19-річного жителя Вітовського району з непроникаючими вогнепальними пораненнями тіла доправили до лікарні.

Чоловіків, які влаштували стрілянину, затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.