  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Миколаєві підстрелили 19-річного хлопця

    • 20 Грудня, 10:23
    • Розсилка

    19-річного жителя Вітовського району із вогнепальними пораненнями доправили до лікарні

    У Миколаєві внаслідок стрілянини між чоловіками вогнепальне поранення дістав 19-річний житель Вітовського району. Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.

    До поліції о 5:40 звернулася пенсіонерка з повідомленням про те, що на вулиці Новозаводська чути постріли.

    Читайте також

    Правоохоронці встановили, що таким чином з’ясовували між собою стосунки шестеро чоловіків.

    Зі слів учасників, конфлікт виник між двома 32-річними братами-близнюками та кампанією незнайомців. Під час сварки брати почали стріляти зі стартових пістолетів, перероблених у зброю травматичної дії. Після стрілянини родичі сіли у таксі та намагалися втекти. Інші четверо чоловіків наздогнали кривдників на автомобілі ВАЗ-2106 та з’ясування стосунків з бійкою та стріляниною продовжилось.

    Внаслідок пригоди 19-річного жителя Вітовського району з непроникаючими вогнепальними пораненнями тіла доправили до лікарні.

    Чоловіків, які влаштували стрілянину, затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

     

    Читайте також
    стрілянина Миколаїв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ