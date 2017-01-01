У Миколаєві арештували виробника амфетаміну

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Метамфетамін

Оглянувши будинок та гараж зловмисника поліція виявила підпільну лабораторію з виготовлення психотропів

Суд Центрального району Миколаєва заарештував на 60 діб підозрюваного в організації виробництва амфетаміну. Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, відповідне рішення суду прийнято 6 квітня.

Цього тижня в будинку 26-річного раніше судимого чоловіка по вул. Артилерійській з дозволу суду було проведено обшук.

«Оперуповноважені, оглянувши будинок та гараж, що належать зловмиснику, виявили підпільну лабораторію з виготовлення психотропів. При цьому орендодавець сам вказав схованки, де перебували вже готовий амфетамін, компоненти для його виготовлення і хімічне обладнання. Під час проведення обшуку поліцейські знайшли у зловмисника канабіс, зерна конопель, частина з яких вже була в пророслому стані, кастет, саморобний пристрій для відстрілу патронами калібру 5,6 мм та спеціальні пристосування для вживання порошкоподібних наркозасобів», - йдеться в повідомленні.

Вилучене направлено на експертизу. Затриманого підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (викрадення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркозасобів, незаконне виробництво наркотиків, незаконне поводження зі зброєю), санкції яких передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до семи років.