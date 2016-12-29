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    У Миколаєві через грип продовжили шкільні канікули

    • Сьогодні, 09:03
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    Канікули продовжені до 16 січня

    У Миколаєві зимові канікули для школярів продовжені на 2 дні - до 16 січня. Про це повідомила прес-служба Миколаївської міськради.

    Як повідомив заступник міського голови Євген Шевченко, канікули продовжили для того, щоб запобігти новим спалахам захворюваності на ГРВІ та грип серед учнів міських шкіл, а також, з огляду на складні погодні умови.

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    «Хоча рівень захворюваності на грип та ГРВІ пішов на спад, перестрахуватися не завадить, - зазначив він. - Тим більше, коли мова йде про здоров'я дітей».

     

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