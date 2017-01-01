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Фото: Фіртка(архів) Міська влада просить місцевих жителів бути уважними та обережними.

Місцевих жителів просять залишитися вдома

У Миколаєві оголосили штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.

«За інформацією служби оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в найближчі години у Миколаєві очікується різке посилення північного вітру до 15-20 м/сек», - кінець цитати.

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