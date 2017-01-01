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    У Миколаєві оголосили штормове попередження

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    Міська влада просить місцевих жителів бути уважними та обережними.
    Фото: Фіртка(архів)
    Міська влада просить місцевих жителів бути уважними та обережними.

    Місцевих жителів просять залишитися вдома

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. Про це йдеться у  повідомленні відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.

    «За інформацією служби оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в найближчі години у Миколаєві очікується різке посилення північного вітру до 15-20 м/сек», - кінець цитати.

    Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.

    Через снігопади закрили школи в Дніпрі. 

    У аеропорті «Бориспіль» скасували низку рейсів.

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