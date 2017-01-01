У Миколаєві оголосили штормове попередження
- Сьогодні, 11:29
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Фото: Фіртка(архів)
Міська влада просить місцевих жителів бути уважними та обережними.
Місцевих жителів просять залишитися вдома
У Миколаєві оголосили штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.
«За інформацією служби оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в найближчі години у Миколаєві очікується різке посилення північного вітру до 15-20 м/сек», - кінець цитати.
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