У Миколаєві поновили суд над власником «тунелів скарбів» Романчуком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник Миколаївської ОДА Микола Романчук

У судовому засіданні, яке відновилося після більш як тримісячної перерви, наразі знову оголошено перерву до 16 травня 2017 року

У Миколаєві після більш як тримісячної перерви відновлено судовий процес над екс-першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, якого підозрюють в отриманні 90 тисяч доларів хабара.

Про це повідомив прес-секретар Центрального райсуду міста Миколаєва Володимир Діденко.

«У Центральному районному суді м. Миколаєва продовжено після перерви судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього першого заступника Миколаївської облдержадміністрації у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Провадження розглядається колегією суддів під головуванням судді Світлани Скрипченко», – йдеться у повідомленні.

Суд продовжив дослідження письмових доказів, додатками до яких є електронні носії з відеофайлами. Зокрема, було досліджено докази, що стосувались перемовин керівника ТОВ «ЕЛК-БУД» з колишнім помічником одного з депутатів Миколаївської обласної ради щодо оформлення документації, необхідної для отримання дозволу на користування надрами.

Варто зазначити, що у судовому засіданні, яке відновилося після понад тримісячної перерви, наразі знову оголошено перерву до 16 травня 2017 року.

Як відомо, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА.

Вони вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» з видобутку вапняку. Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи із золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом.

Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, наразі судять лише Романчука.

Читайте також: «Політичні інфаркти. Найвідоміші персони, які ховались від правосуддя у реанімації (СПИСОК)»

Джерело: Укрінформ