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    У Миколаєві поновили суд над власником «тунелів скарбів» Романчуком

    • Сьогодні, 11:21
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    <span>Перший заступник Миколаївської ОДА Микола Романчук</span>
    Перший заступник Миколаївської ОДА Микола Романчук

    У судовому засіданні, яке відновилося після більш як тримісячної перерви, наразі знову оголошено перерву до 16 травня 2017 року

    У Миколаєві після більш як тримісячної перерви відновлено судовий процес над екс-першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, якого підозрюють в отриманні 90 тисяч доларів хабара.

    Про це повідомив прес-секретар Центрального райсуду міста Миколаєва Володимир Діденко.

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    «У Центральному районному суді м. Миколаєва продовжено після перерви судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього першого заступника Миколаївської облдержадміністрації у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Провадження розглядається колегією суддів під головуванням судді Світлани Скрипченко», – йдеться у повідомленні.

    Суд продовжив дослідження письмових доказів, додатками до яких є електронні носії з відеофайлами. Зокрема, було досліджено докази, що стосувались перемовин керівника ТОВ «ЕЛК-БУД» з колишнім помічником одного з депутатів Миколаївської обласної ради щодо оформлення документації, необхідної для отримання дозволу на користування надрами.

    Варто зазначити, що у судовому засіданні, яке відновилося після понад тримісячної перерви, наразі знову оголошено перерву до 16 травня 2017 року.

    Як відомо, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА.

    Вони вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» з видобутку вапняку. Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи із золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом.

    Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, наразі судять лише Романчука.

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    Джерело: Укрінформ

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