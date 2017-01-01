У Миколаєві ветерани АТО заблокували офіс воїнів-афганців

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Фото: УНН

Конфлікт стався через бійку, що відбулася вчора під час святкової ходи на День Перемоги

Сьогодні вдень, близько 50 ветеранів АТО та інших патріотично налаштованих чоловіків атакували офіс Миколаївської обл. спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу. Про це повідомляє УНН.

Як стало відомо, конфлікт стався через бійку, що відбулася вчора під час святкової ходи на День Перемоги.

Зі слів ветеранів АТО, коли вони прийшли поговорити із афганцями з приводу вчорашнього інциденту, останні накинулися на них з кулаками та спричинили травми різного ступеню важкості. Є постраждалі і серед воїнів-інтернаціоналістів — голову спілки Юрія Соловея забрала карета швидкої медичної допомоги із травмою голови.

«На місці знаходяться кілька екіпажів патрульних, бійці поліцейського спецпідрозділу в касках та бронежилетах. Наразі затриманих немає, приймається рішення щодо кваліфікації дій обох сторін», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, в Україні через сутички 8 і 9 травня поліція відкрила вісім кримінальних справ.

В Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».