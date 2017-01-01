У Миколаєві відкрили меморіал загиблим в АТО бійцям Нацгвардії

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Меморіал у Миколаєві

Відкриття меморіалу співпало з поверненням із зони АТО бійців Нацгвардії

У Миколаєві в неділю волонтери, друзі і родичі бійців Національної гвардії України зустріли героїв, які прибули із зони проведення антитерористичної операції. Під час урочистої зустрічі відбулося відкриття меморіалу пам'яті про героїзм військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА.

З поверненням на рідну землю військовослужбовців привітали представники керівництва області та міста.

Присутні подякували бійцям за те, що вони роблять для того, щоб на цій землі панували мир і спокій.

«Сьогодні, коли весь православний світ святкує Вербну неділю, я щиро бажаю, щоб Бог завжди був з вами! Щоб він оберігав вас і ваші родини. Бажаю, щоб ви завжди поверталися зі служби живими і неушкодженими», - звернувся до присутніх перший заступник голови облдержадміністрації Вячеслав Бонь.

Під час урочистого мітингу відбулося відкриття меморіалу в пам'ять про героїзм військовослужбовців Нацгвардії, загиблих в зоні проведення бойових дій на Донбасі.

До слова, у ніч на 20 березня в Харкові молодики пошкодили банер з фотографіями бійців, загиблих у зоні проведення АТО. Банер довжиною 20 м встановили волонтери. На початку квітня поліція встановила зловмисників, які пошкодили банер. Їх було троє, причому двоє них після перегляду в інтернеті публікацій на цю тему прийшли до районного відділу поліції самостійно.