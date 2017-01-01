У Миколаєві взялися за ремонт водолазного судна

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Водолазне морське судно ВМС України «Нетішин»

Також наразі триває ремонт артилерійського катеру U170 «Скадовськ» для ВМС України

На Чорноморському суднобудівному заводі компанії «Smart Maritime Group» у Миколаєві триває ремонт водолазного судна Військово-Морських Сил України «Нетішин».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в прес-службі заводу.

«На Чорноморському суднобудівному заводі триває ремонт водолазного морського судна ВМС України «Нетішин». За допомогою фінського крана «KONE» вантажопідйомністю 900 тонн судно піднято на навколостапельну плиту стапеля «0» для виконання ремонтних робіт», - йдеться у повідомленні.

Контракт, вартістю близько 6 млн грн, передбачає доковий ремонт судна, заміну металу обшивки зовнішнього корпусу, ремонт гвинто-рульового комплексу, донно-бортової арматури, очищення, фарбування і низку інших робіт, які неможливо виконати на плаву.

Паралельно на підприємстві триває ремонт артилерійського катеру U170 «Скадовськ» також для ВМС України.

Миколаївський завод має великий досвід ремонту кораблів ВМСУ. Тільки в 2012-2014 роках тут було відремонтовано 6 кораблів ВМС України, а в минулому році - прикордонний сторожовий корабель «Миколаїв» Держприкордонслужби України.

ЧСЗ входить до Smart Maritime Group (SMG) - найбільшого суднобудівного холдингу України. Він об'єднує два суднобудівних підприємства України - Чорноморський та Херсонський суднобудівні заводи.