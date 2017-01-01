У Миколаєві жорстоко побили депутата

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Депутат Апанасенко в лікарні

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство»

Поліція Миколаєва проводить розслідування за фактом побиття депутата Миколаївської міськради. Про це повідомляє прес-служба поліції.

«Повідомлення про побиття 45-річного депутата Миколаївської міськради надійшло до поліції 15 травня близько 22:00. Телефонувала дружина потерпілого, яка зазначила, що біля їхнього будинку по вул. Артилерійській невідомі особи невстановленим предметом завдали тілесних ушкоджень її чоловіку та втекли. Потерпілого було доправлено до лікарні, де йому надали медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Поліція Центрального району м. Миколаїв розпочала кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство», що карається позбавленням волі на строк до семи років.

Зараз тривають заходи, спрямовані на встановлення та затримання зловмисників, а також очікуються результати медичного обстеження стосовно ступеня тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень.

Видання Новости-N повідомляє, що потерпілим є В'ячеслав Апанасенко з фракції «Самопоміч».