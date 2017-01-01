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    У МінАТО пояснили, чому неможливо постачати воду в окремі райони Луганщини

    • Сьогодні, 07:51
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    Протягом тривалого часу водоканал не отримував компенсації з окупованої території
    Протягом тривалого часу водоканал не отримував компенсації з окупованої території

    Наразі борг «Попаснянського районного водоканалу» складає 145 млн грн

    У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб за участю представників міжнародних гуманітарних організацій відбулося обговорення проблем роботи КП «Попаснянський районний водоканал».

    Про це повідомляється на сайті міністерства.

    «Основною метою підприємства є задоволення потреб населення, промислових та інших груп споживачів в послугах з централізованого водопостачання та водовідведення. Це близько 50 тис. людей на підконтрольній українській владі території та близько 400 тис. людей на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві зазначили, що протягом тривалого часу водоканал забезпечував водопостачанням споживачів ОРЛО, не отримуючи жодної компенсації за її споживання.

    «За цей час у підприємства накопичилася заборгованість за спожиті ресурси, в тому числі за електроенергію. За даними керівництва КП, сума боргу за електроенергію складає 145 млн грн, відтак постачання питної води на непідконтрольну територію на даному етапі є неможливим», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, з 25 квітня було припинено подачу електроенергії для потреб «Попаснянського водоканалу».

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