У Мінфіні назвали умову для підвищення пенсій

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Пенсія

Міністерство фінансів наполягає на проведенні пенсійної реформи

Українці отримуватимуть підвищену пенсію з жовтня 2017 року у разі підтримки Верховною Радою урядової пенсійної реформи.

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.

«Ми в жовтні вже зможемо підвищити пенсії, і цей план є реалістичним. Наше головне завдання – переконати колег в парламенті підтримати пенсійну реформу», – сказала Макарова.

Вона також зазначила, що пенсійна реформа, яку Мінфін буде пропонувати Верховній Раді, є «справедливою за всіма соціальними мірками».

Як повідомляв «Главком», віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко анонсував з 1 травня перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.

«Тобто для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована», - наголосив Розенко.

Також міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомляв, що український уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд у тому, що не потрібно підвищувати пенсійний вік для українців до 63 років.

Нагадаємо, згідно з опублікованим текстом меморандуму між МВФ та Україною, пенсійна реформа, яку необхідно прийняти до кінця травня 2017 року, має вступити в силу з 1 січня 2018 року.

Реформа повинна включати в себе новий перелік варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку в порівнянні з нині існуючими, пропонуючи громадянину вибір терміну та умов виходу на пенсію, який залежить від загального трудового стажу. Крім того, необхідно ввести додаткові пенсійні виплати для стимулювання більш тривалої зайнятості громадян та більш пізнього виходу на пенсію.