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    У Мінфіні прокоментували домовленість про транш із МВФ

    • Сьогодні, 15:24
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    МВФ та Україна
    МВФ та Україна

    Мінфін вважає, що $1 мільярд траншу наблизився ще на крок

    Україна та МВФ досягли домовленостей на робочому рівні щодо змісту Меморандуму про економічну та фінансову політику.

    Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

    «Це є важливим кроком до завершення третього перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (EFF) та виділення Україні наступного траншу у розмірі 1 млрд доларів, що буде зараховано до резервів НБУ. Досягнення домовленостей з МВФ є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ», - наголосили в Мінфіні.

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    У міністерстві додали, що новий Меморандум буде містити виклад політики та стратегії, яких планує дотримуватися Україна протягом наступного етапу програми EFF у 2017-2018 роках.

    Як запевняють у Мінфіні, програма Механізму розширеного фінансування націлена на забезпечення економічного зростання країни шляхом проведення структурних реформ. Після завершення програми в Україні будуть створені умови для самодостатнього розвитку.

    В останній раз місія МВФ відвідала Київ у період з 3 по 17 листопада листопада 2016 року. Завершення третього перегляду дозволить виділити транш обсягом у 734,05 млн СПЗ (близько одного мільярда доларів США), а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування складе 6,178,26 млрд СПЗ (близько 8,32 млрд доларів США).

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