У Мінфіні розповіли про нововведення держбюджету-2017

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Держбюджет-2017

Ухвалений бюджет містить 10 сфер, які отримають пріоритетну увагу та фінансування

При розробці бюджету на 2017 рік Міністерство фінансів України змінило підходи до бюджетування - вперше бюджет формувався не від видатків чи побажань, а від доходів та реальних можливостей. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

«За основу був закладений принцип - бюджет має бути реалістичним, де всі видатки будуть підтверджені доходами. Завдяки цьому вдалось розробити чесний, реалістичний і відповідальний бюджет-2017 – з ефективним використанням бюджетних коштів та забезпеченням при цьому основних потреб громадян. Це також дасть можливість отримати заплановані надходження, не створюючи тиск на бізнес, а навпаки - стимулюючи економічний розвиток», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прогноз доходів бюджету було перевірено та підтверджено незалежними експертами та представниками громадянського суспільства.

Крім того, прес-служба Мінфіну повідомляє, що ухвалений бюджет-2017 відрізняється також тим, що містить 10 сфер, які отримають пріоритетну увагу та фінансування. «Це ключові напрями системних реформ країни, серед яких – обороноздатність, соціальні стандарти, освіта, охорона здоров'я, дипломатія, АПК, інфраструктура, енергоефективність, культура і децентралізація», - інформує відомство.

Ще одним нововведенням бюджету-2017 є значне підвищення соціальних стандартів: з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросте у 2 рази - до 3200 грн, зазначають у Мінфіні.

Окрім того, держбюджет-2017 запроваджує трирічне планування бюджету та закладає план розвитку економіки країни на перспективу. «Прогнозування на кілька років вперед дозволить проводити системні глибокі реформи та покращити бізнес-клімат», - підкреслюють у Мінфіні.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів. Як депутати голосували, дивіться тут.