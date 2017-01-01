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    У Мінінформполітики анонсували появу газети для жителів зони АТО

    • Сьогодні, 06:42
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    Держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко
    Держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко

    Нове видання називатиметься «Донбасінформ»

    В Україні цього року планують випуск газети, яка буде стосуватися фейків, інформаційної війни проти України, а також засобів, як їй протистояти. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко.

    За його словами, на початку роботи міністерства було створено інформаційні війська України, що функціонують і аналізують фейки, які вкидають.

    «У нас є закон про роздержавлення державних засобів масової інформації, і органи влади не можуть створювати, володіти паперовими виданнями. Жодним чином. Є виняток для Міністерства оборони. І буде газета для зони антитерористичної операції – «Донбасінформ», – підкреслив Біденко.

    Нагадаємо, 31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

    Джерело: ГОРДОН

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