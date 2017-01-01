У міністра освіти і науки з’явився новий заступник
- Сьогодні, 14:55
-
Розсилка
Протягом 1994–2017 років Юрій Рашкевич координував виконання низки міжнародних освітянських проектів
Кабінет міністрів у середу призначив Юрія Рашкевича заступником міністра освіти і науки України, який опікуватиметься питаннями вищої освіти та євроінтеграції, передає прес-служба міністерства.
Як зазначається, Юрій Рашкевич має багаторічний досвід науково-педагогічної роботи та налагодження міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти, зокрема інтеграції українських ВНЗ у європейський простір.
Так, протягом 1994–2017 років Рашкевич координував виконання низки міжнародних освітянських проектів за програмами Tempus, Еразмус+ та CIDA.
Після приєднання України до Болонського процесу керував двома міжнародними проектами за програмою Tempus, присвяченими впровадженню Європейської кредитно-трансферної системи та модернізації управління університетом.
Вільно володіє англійською та польською мовами.
Напередодні було також оприлюднено рейтинг найкращих університетів України.