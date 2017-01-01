У міністра освіти і науки з’явився новий заступник

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Юрій Рашкевич

Протягом 1994–2017 років Юрій Рашкевич координував виконання низки міжнародних освітянських проектів

Кабінет міністрів у середу призначив Юрія Рашкевича заступником міністра освіти і науки України, який опікуватиметься питаннями вищої освіти та євроінтеграції, передає прес-служба міністерства.

Як зазначається, Юрій Рашкевич має багаторічний досвід науково-педагогічної роботи та налагодження міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти, зокрема інтеграції українських ВНЗ у європейський простір.

Так, протягом 1994–2017 років Рашкевич координував виконання низки міжнародних освітянських проектів за програмами Tempus, Еразмус+ та CIDA.

Після приєднання України до Болонського процесу керував двома міжнародними проектами за програмою Tempus, присвяченими впровадженню Європейської кредитно-трансферної системи та модернізації управління університетом.

Вільно володіє англійською та польською мовами.

Напередодні було також оприлюднено рейтинг найкращих університетів України.