У Міноборони РФ заявили, що Ту-154 був технічно справний

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Крайні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року

Літак Ту-154 перед авіакатастрофою був технічно справний, передає «Інтерфакс» з посиланням на начальника служби безпеки польотів Збройних сил Сергія Байнетова.

«Літак був технічно справний. Крайні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року. Командир екіпажу літака Ту-154 - військовий льотчик першого класу майор Волков Роман Олександрович. Екіпаж штатний. Неодноразово виконував польоти по заданому маршруту », - повідомив Байнетов.

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.