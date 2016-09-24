У Міноборони роз'яснили особливості призову офіцерів запасу

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Призов буде відбуватися на рівних умовах як для чоловіків, так і для жінок

В цьому році офіцери за призовом обов'язково будуть проходити тримісячну підготовку в навчальних центрах ВСУ.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

«Офіцери зазначеної категорії не будуть залучатися до сил АТО без їх особистої згоди і укладення відповідного договору», – підкреслили в Міноборони.

Офіцери після підготовки будуть призначені на первинні офіцерські посади у військові частини, які не беруть участі у військовій спецоперації на території Донецької і Луганської областей.

У 2017 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), які мають вищу освіту (мінімум бакалавр) і яким присвоєно первинне офіцерське звання.

Залучення призваних військовослужбовців до сил проведення АТО буде відбуватися тільки після проходження обов'язкової підготовки у вищих військових навчальних закладах (тривалість - 3 місяці).

У відповідності з наказом термін військової служби за призовом осіб офіцерського складу становить 18 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців у військову частину з районного (міжрайонного) військового комісаріату. Закінченням строку служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу в/ч.

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов'язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений у повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин вони несуть відповідальність в порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для неявки в пункт збору повинно бути документально підтверджено. Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов'язкового медичного огляду. За результатами медогляду призову на військову службу підлягають особи, придатні до військової служби за станом здоров'я.

Що стосується відстрочки від призову на військову службу офіцерів, то вона надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 закону «Про військовий обов'язок і військову службу»: за сімейними обставинами; за станом здоров'я; для отримання освіти; для продовження професійної діяльності.