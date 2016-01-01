У Міноборони стверджують, що повністю перейшли на систему закупівель ProZorrо

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Міністр оборони Степан Полторак

Цього року Міноборони провело 282 процедури закупівлі через систему ProZorrо

Міністерство оборони повністю перейшло на нове законодавство у сфері закупівель, усі закупівлі тепер здійснюються через систему ProZorro. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олексій Чорнобай.

«Міністерство оборони України здійснило перехід на нове законодавство у сфері публічних закупівель. На сьогодні всі процедури закупівель товарів, робіт, послуг здійснюються за допомогою електронних публічних закупівель ProZorro», – повідомив він.

Цього року Міноборони провело 282 процедури закупівлі та підписало 311 договорів на суму 2 млрд 600 млн грн за очікуваною вартістю 2 млрд 750 млн грн, внаслідок чого економія оборонних коштів становила понад 126 млн грн, або майже 5% виділеного ресурсу.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердив нові умови для учасників системи ProZorro.

Нагадаємо, у листопаді новим керівником ProZorro став айтішник з Luxoft.

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