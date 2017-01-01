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Офіцер запасу

Направлення у район АТО буде здійснюватися тільки після укладення офіцером контракту й подачі відповідного рапорту

Міністерство оборони України не планує примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції призваних на військову службу офіцерів запасу. Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

«Ми постійно підкреслюємо це, що військовослужбовці, які будуть проходити службу на офіцерських посадах, у район проведення АТО направлятися не будуть. Це принципова позиція»,- сказав він.

З його слів, направлення у район АТО буде здійснюватися тільки після укладення офіцером контракту й подачі відповідного рапорту.

Крім того, перед тим як відправити цю категорію військових у район АТО, вони будуть проходити підготовку щонайменше 3 місяці у навчальних центрах.

Селезньов додав, що фактично, такий призов реалізовується вперше в Україні.

Як повідомляв «Главком», 30 травня міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, що набуде чинності після візування Міністерством юстиції.

Офіцери запасу, які вже проходили військову службу, не підпадатимуть під призов згідно з наказом міністра оборони.

Генштаб наразі планує одну хвилю призову офіцерів запасу у 2017 році, за рахунок якого очікується, зокрема, й доукомплектація бойових частин.