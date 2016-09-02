У Міноборони заявили про велику кількість військових, які тікають у самоволку

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У ЗСУ за місяць затримали близько 500 військових, які пішли у самоволку

160 військових було доставлено до органів досудового розслідування Військової прокуратури

Військові правоохоронці розшукали та затримали за місяць близько півтисячі військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначено, що нині підрозділи Південного територіального управління військової служби правопорядку Збройних Сил України проводять заходи щодо розшуку, затримання та доставки військовослужбовців, які переховуються за місцем свого проживання до органів досудового розслідування для подальшого проведення слідчих дій представниками Військової прокуратури.

«Тільки протягом березня поточного року групами розшукової роботи та офіцерами відділу організації охорони патрульно-постової служби Південного територіального управління військової служби правопорядку ЗСУ було проведено заходи широкомасштабного розшуку та затримання понад 480 військовослужбовців, із яких 160 було доставлено до органів досудового розслідування Військової прокуратури», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, для попередження рецидивів депресії та суїцидальних вчинків із військовослужбовцями, які перебувають на гауптвахті, військовими правоохоронцями проводяться заходи морально-психологічного супроводження.

«Зазначені заходи організовуються і проводяться з урахуванням специфіки військових частин та особливостей різних категорій військовослужбовців», - підкреслив начальник групи розшукової роботи Південного територіального управління військової служби правопорядку ЗСУ Микола Максимчук.