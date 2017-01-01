У Мінську Контактна група підтвердила «великоднє» припинення вогню на Донбасі

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Зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську

Відповідно до Мінських домовленостей Україна відвела усе важке озброєння від лінії зіткнення

Тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер.

«Тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню від 29 березня 2017 року про виконання раніше взятих зобов'язань з повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят», - йдеться у повідомленні.

Оліфер нагадала, що відповідно до Мінських домовленостей Україна відвела усе важке озброєння від лінії зіткнення.

«Українська сторона стурбована і стривожена постійними загрозами і актами агресії щодо співробітників СММ ОБСЄ, які все частіше відбуваються на непідконтрольній частини Донбасу. Повне припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь - тільки після цього можна переходити до вирішення політичних питань», - додала Оліфер.