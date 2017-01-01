У Мінську контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч у Мінську тривала більше чотирьох годин

Тристороння контактна група у Мінську закликала до повного припинення вогню і відведення всіх озброєнь до лінії, передбаченої у меморандумі від 19 вересня 2014 року. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника української сторони у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної Меморандумом від 19 вересня 2014 року», – зазначила вона.

При цьому, за інформацією Оліфер, СММ ОБСЄ повинна отримати повний доступ для проведення всеосяжного контролю.

Як відомо, Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання у Мінську. Із заявами за його підсумками вийшов спеціальний представник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік.

Засідання розпочалося близько 13:00. Так, зустріч тривала більше чотирьох годин.

Напередодні до проведення засідання контактної групи 31 січня через ситуацію в Авдіївці закликав президент Петро Порошенко.

Утім, воно не відбулося навіть у форматі відеоконференції через відсутність представників ОРДЛО і РФ.