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    У Мінську на годину закрили станцію метро через залишений рюкзак

    • Сьогодні, 21:26
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    Станція метро&nbsp;&laquo;Тракторний завод&raquo; у Мінську
    Станція метро «Тракторний завод» у Мінську

    Всі станції мінського метро працюють у режимі підвищеної пильності

    У білоруському Мінську майже на годину закрили станцію метро «Тракторний завод» через залишений на платформі рюкзак. Після перевірки виявилося, що всередині були особисті речі. Про це йдеться у повідомленні метрополітену у Twitter.

    Через подію було застосовано локалізатор вибуху «Фонтан» і викликано саперно-піротехнічну групу.

    Загалом, всі станції мінського метро працюють у режимі підвищеної пильності через вибух у петербурзькому метро. Про це виданню «Белта» повідомив прес-секретар КУП «Мінський метрополітен» Андрій Кузьмін.

    Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

    В розшук оголошено двох людей.

    За попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

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