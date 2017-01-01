У Мінську на годину закрили станцію метро через залишений рюкзак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станція метро «Тракторний завод» у Мінську

Всі станції мінського метро працюють у режимі підвищеної пильності

У білоруському Мінську майже на годину закрили станцію метро «Тракторний завод» через залишений на платформі рюкзак. Після перевірки виявилося, що всередині були особисті речі. Про це йдеться у повідомленні метрополітену у Twitter.

Через подію було застосовано локалізатор вибуху «Фонтан» і викликано саперно-піротехнічну групу.

Загалом, всі станції мінського метро працюють у режимі підвищеної пильності через вибух у петербурзькому метро. Про це виданню «Белта» повідомив прес-секретар КУП «Мінський метрополітен» Андрій Кузьмін.

Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

В розшук оголошено двох людей.

За попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.