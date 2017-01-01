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    У Мінську на ярмарку було виставлено книги про Гіві і Моторолу

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    Книги про бойовиків
    Книги про бойовиків

    Організатори виставки змусили росіян прибрати книги «Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы» і «Донбасс: от Славянска до Дебальцево»

    У перший день відкриття ХХIV Мінського міжнародного книжкового ярмарку деякі російські видавництва виставили на свої стенди книги, які були розцінені відвідувачами як ті, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу. 9 лютого вранці цю літературу прибрали, запевнив організатор виставки, видавництво «Макбел».

    Російське видавництво «Книжковий світ» представило антиукраїнську літературу: «Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы» Геннадія Дубового, «Донбасс: от Славянска до Дебальцево» Михайла Полікарпова, «Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы» автор Ель Мюрид.

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    Виставили і книги нині покійного Олеся Бузини – «Вурдалак Тарас Шевченко», «Союз плуга и трезуба: как придумали Украину».

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    У Мінську на ярмарку було виставлено книги про Гіві і Моторолу
    У Мінську на ярмарку було виставлено книги про Гіві і Моторолу
    У Мінську на ярмарку було виставлено книги про Гіві і Моторолу

    Представник одного з організаторів виставки, компанії «Макбел» на запитання «Радіо Свободи», чи знають вони, які книжки виставляються, випередила наступне питання кореспондента: «Ви маєте на увазі книги про Новоросію? Їх зі стендів уже зняли. Видавництва орендують у нас площі, стенди і в перший день до 12-ї години розкладають свою продукцію. Але після цього ми обов'язково проходимо і дивимося, яка література представлена. І сьогодні зранку всі ці книжки сумнівного змісту прийняли. Людей попередили, що ці книги в нашій країні небажані, в Білорусі є список екстремістської літератури, забороненої. При нас прибрали і начебто все зрозуміли. Оглядаємо ми не лише російські стенди, а й усі інші. Будемо і далі відстежувати».

    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

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