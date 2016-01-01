У Мінську обговорюють чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

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Через обстріли бойовиків рішення щодо розведення сил досі не реалізовано в Станиці Луганській

На переговорах у Мінську Тристороння контактна група обговорює 4 нові ділянки для розведення сил і засобів, хоча в Станиці Луганській досі не реалізували відповідне рамкову рішення. Про це прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала на своїй сторінці в Facebook.

«Йде обговорення нових 4 ділянок. Ми наполягаємо на дотриманні лінії розмежування, зафіксованої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, і тому однією з ділянок для розведення повинно бути Дебальцеве, а також демілітаризація зони в районі населених пунктів на півдні Донецької області – Саханка, Кумачове, Комсомольське», - написала Оліфер.

Вона нагадала, що 21 вересня поточного року Тристороння контактна група підписала рамкове рішення щодо розведення сил і засобів на певних ділянках, однак через обстріли з боку ОРЛО в Станиці Луганській розведення все ще не відбулося.

Нагадаємо, у вересні в Мінську підписали Рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. У відповідності з угодою здійснили розведення сил і засобів в Золотому і Петровському.

В Станиці Луганській не змогли розвести сили і засоби через регулярні обстріли.

Сьогодні також учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі закликали до припинення вогню з 00:00 24 грудня.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі пройде 16 січня 2017 року.