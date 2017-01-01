У Мінську ОМОН затримує людей за солідарність із заарештованими

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Протести у Мінську

Співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих протестувальників на вчорашньому мітингу

Серед таких були і батьки затриманих. Більше десяти незгодних із вчорашніми масовими облавами були відправлені в автозаки.

Несанкціонована акція проти політики влади Білорусі 25 березня супроводжувалася в Мінську активними діями міліції і співробітників ОМОНу. За неофіційними даними, правоохоронні органи затримали близько 300 потенційних учасників «Маршу розсерджених білорусів», які мали намір пройти від Національної академії наук через центр міста.

Заздалегідь запланована, але не узгоджена із владою хода, приурочена до 99-річчя утворення Білоруської народної республіки (БНР), так і не відбулося.

«Марш розсерджених білорусів» повинен був стати продовженням серії протестних виступів.

Як повідомовляв «Главком», 25 березня заходи до Дня волі у Білорусії ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, у Мінську було затримано понад 700 людей. Також у Білорусії зник опозиційний лідер і один з організаторів мітингу на День волі Микола Статкевич.

Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.