У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи
- Сьогодні, 14:25
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Depo.Донбас
Мінська контактна група
Основні питання засідання – безпека і звільнення заручників
У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.
«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - зазначає Оліфер.
Як повідомляв «Главком», основні питання, які розглядатимуться в Мінську, – безпека і звільнення заручників.
Питання безпеки стосуватиметься не лише відведення сил і засобів, а також припинення вогню і дотримання режиму тиші.