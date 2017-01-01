  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    <span>Мінська контактна група&nbsp;</span>
    Depo.Донбас
    Мінська контактна група 

    Основні питання засідання – безпека і звільнення заручників

    У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.

     «У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - зазначає Оліфер.

    Як повідомляв «Главком»,  основні питання, які розглядатимуться в Мінську, – безпека і звільнення заручників.

    Питання безпеки стосуватиметься не лише відведення сил і засобів, а також припинення вогню і дотримання режиму тиші.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ