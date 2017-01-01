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Depo.Донбас Мінська контактна група

Основні питання засідання – безпека і звільнення заручників

У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - зазначає Оліфер.

Як повідомляв «Главком», основні питання, які розглядатимуться в Мінську, – безпека і звільнення заручників.

Питання безпеки стосуватиметься не лише відведення сил і засобів, а також припинення вогню і дотримання режиму тиші.