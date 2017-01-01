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Тристороння контактна група

Засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії

Сьогодні, 1 лютого, в Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента Леоніда Кучми.

«У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи», – написала вона.

Раніше Оліфер повідомила, що засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії.

«Українська сторона обговорила загострення ситуації біля Авдіївки з главою СММ ОБСЄ в Україні, координатором робочої підгрупи з безпеки Ертугрулом Апаканом, спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком і військовими представниками України і Росії у СЦКК», – розповіла прес-секретар Кучми.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що представники Росії зірвали скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.