У Мінську сьогодні зустрінуться помічники лідерів країн «нормандської четвірки»

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Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв

Початок зустрічі запланований на 11:00

У четвер в Мінську запланована зустріч помічників глав держав «нормандської четвірки», передає Радіо Свобода.

Україну представлятиме заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісеєв, Росію — помічник президента Володимира Путіна Владислав Сурков.

Як зазначається, початок зустрічі запланований на 11:00 у «Дипсервіс-холі» в центрі Мінська.

Переговори пройдуть у закритому режимі, брифінгів для преси за їх підсумками не заплановано.

Раніше президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна, Німеччина і Франція під час зустрічі в нормандському форматі вимагатимуть виконання Росією мінських угод.

Також Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний «нормандського» саміту.