У Мінську сьогодні зустрінуться помічники лідерів країн «нормандської четвірки»
- Сьогодні, 09:41
-
Розсилка
Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв
Початок зустрічі запланований на 11:00
У четвер в Мінську запланована зустріч помічників глав держав «нормандської четвірки», передає Радіо Свобода.
Україну представлятиме заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісеєв, Росію — помічник президента Володимира Путіна Владислав Сурков.
Як зазначається, початок зустрічі запланований на 11:00 у «Дипсервіс-холі» в центрі Мінська.
Переговори пройдуть у закритому режимі, брифінгів для преси за їх підсумками не заплановано.
Раніше президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна, Німеччина і Франція під час зустрічі в нормандському форматі вимагатимуть виконання Росією мінських угод.
Також Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний «нормандського» саміту.