  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мінську сьогодні зустрінуться помічники лідерів країн «нормандської четвірки»

    • Сьогодні, 09:41
    • Розсилка
    Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв
    Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв

    Початок зустрічі запланований на 11:00

    У четвер в Мінську запланована зустріч помічників глав держав «нормандської четвірки», передає Радіо Свобода.

    Україну представлятиме заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісеєв, Росію — помічник президента Володимира Путіна Владислав Сурков.

    Як зазначається, початок зустрічі запланований на 11:00 у «Дипсервіс-холі» в центрі Мінська.

    Переговори пройдуть у закритому режимі, брифінгів для преси за їх підсумками не заплановано.

    Раніше президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна, Німеччина і Франція під час зустрічі в нормандському форматі вимагатимуть виконання Росією мінських угод.

    Також Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний «нормандського» саміту.

    Читайте також
    Нормандська четвірка Росія Донбас Німеччина Франція Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ