У Мінську за один день відбулося майже 150 судів над учасниками протестів

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Акція протесту в Мінську

Громадяни отримали штрафи від 23 до майже 1000 доларів (в еквіваленті) і позбавлення волі від 5 до 25 діб

У столиці Білорусі Мінську 27 березня відбулось 148 судів над учасниками протестів з нагоди Дня волі, які проходили у містах країни 25 та 26 березня, передає прес-служба Центру інформації про права людини.

Зазначається, що громадяни отримали штрафи від 23 до майже 1000 доларів (у еквіваленті) і позбавлення волі від 5 до 25 діб. Учасників несанкціонованих мітингів судили за порушення порядку організації чи проведення масових заходів, а також за непідкорення законним вимогам посадової особи – дрібне хуліганство.

Суди відбувалися також у регіонах. Наприклад, у Вітебську засудили 11 осіб. Дані за регіонами продовжують узагальнюватися.

Як повідомлялося, білоруська опозиція 26 березня вирішила провести черговий мітинг на знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня волі у суботу.

Нагадаємо, силовики перешкоджали збору учасників «Маршу розсерджених білорусів» у центрі Мінська. На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.

День волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської Народної Республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про «дармоїдство».

Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, яких було затримано в офісі незареєстрованого правозахисного центру «Весна»

У посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.

Як відомо, у Мінську затримано другого українця через протести.