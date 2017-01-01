У Мінську затримали опозиційного політика

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Фото: Беларуская Праўда Про причини адміністративного арешту не повідомляється.

Статкевич засуджений до п'яти діб адміністративного арешту

Опозиційний білоруський політик Микола Статкевич, який закликав своїх прихильників вийти 1 травня на протест проти політики президента Олександра Лукашенка, засуджений до п'яти діб адміністративного арешту, передає ВВС

Як пише видання, про арешт Статкевича білоруські органи повідомили його дружині Марині Адамович, яка почала шукати політика напередодні, після того як він перестав виходити на зв'язок.

Про причини адміністративного арешту не повідомляється.

У п'ятницю Статкевич закликав громадян вийти 1 травня на Жовтневу площу в центрі Мінська і висловити протест проти політики білоруської влади з обмеження прав трудящих, залякування населення та репресій проти активістів.

Статкевич наголосив, що не має наміру просити у влади дозвіл на проведення акції.

ЗМІ також відзначило, що офіційні першотравневі демонстрації в білоруській столиці не проводяться вже понад 10 років.