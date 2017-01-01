У Мінську затримано другого українця через протести, - МЗС

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Затриманих учасників акцій протесту у Мінську доправляють до суду

До 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня

У Мінську затримано ще одного громадянина України через участь у масових протестах на Дні Волі Білорусі.

Про це в ефірі Громадського повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією, затримано ще одного громадянина України, який утримується у центрі ізоляцї правопорушників міста Мінськ. Станом на 17 годину рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято», — сказав Кирилич.

За його словами, Україною до МЗС Білорусі направлено ноту з метою отримання повної та об’єктивної інформації щодо причин і обставин затримання українських громадян.

Зазначимо, що до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення «за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню».

«Консул відвідає громадянина України, який арештований на 15 діб, встановить умови його утримання», — сказав Василь Кирилич.

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей. Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, – Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих протестувальників на вчорашньому мітингу.