У Мінську збирається Тристороння контактна група

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Тристороння контактна група

Головними темами переговорів у Мінську є безпека і звільнення полонених

В середу, 15 лютого, у Мінську у другій половині дня відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Головними темами переговорів залишаться безпека і звільнення полонених, також сторони обговорять розведення сил і озброєнь, повідомляє «112 Україна».

Ще в кінці року велися розмови про демілітаризацію Дебальцевого, а також населених пунктів Комсомольськ, Кумачове і Саханка, не виключено, що сьогодні будуть позитивні новини з цих регіонів.

Крім того, сьогодні українська сторона вкотре підніме питання про допуск гуманітарної місії та місії ОБСЄ на непідконтрольну територію, так як останнім часом почастішали випадки, коли бойовики їх не пропускали.

Українська делегація прибуде в Мінськ у першій половині дня, її очолить Леонід Кучма. Також очікується прибуття всіх чотирьох підгруп Тристоронньої контактної групи.