У Мінську збирається Тристороння контактна група щодо Донбасу

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Учасники Тристоронньої контактної групи

Основні питання засідання – безпека і звільнення заручників

Сьогодні, 12 квітня, Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі збереться в Мінську на чергове засідання.

Як повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, основні питання, які розглядатимуться в Мінську, – безпека і звільнення заручників.

Питання безпеки стосуватиметься не лише відведення сил і засобів, а також припинення вогню і дотримання режиму тиші.

Як повідомляє «112 Україна», очікується, що напередодні свят різко збільшиться кількість людей, які перетинають КПП, тому сьогодні в Мінську знову обговорять деталі роботи цих пунктів. Вони стосуються збільшення кількості співробітників, тривалості часу роботи, а також прискорення та вдосконалення процедури переміщення людей. Очевидно, на цьому тлі обговорять питання про відкриття КПП «Золоте». Також сторони продовжать узгодження нових зон безпеки, очікується, що це будуть Дебальцеве, Саханка, Кумачове і Комсомольське. Продовжиться робота над узгодженням списку полонених на обмін.