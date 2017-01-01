У Мінську збираються переговорники щодо Донбасу

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Тристороння контактна група

Головне питання у порядку денному переговорів у Мінську – обмін заручниками

У середу, 24 травня, у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

У порядку денному сьогоднішніх переговорів - перспектива обміну утримуваними особами.

Передбачається, що до сьогоднішнього дня всі процедурні питання верифікації повинні були бути вирішені і закриті. Сьогодні українська сторона представить своє бачення обміну.

Крім того, сьогодні обговорять питання розмінування та безпеки, а також низку економічних питань, які пов'язані з постачанням Україною води в окремі райони Луганської області, оплатою за цю воду, а також безпечну роботу підприємства по обидві сторони лінії зіткнення.

Основний раунд переговорів за участю представників ОБСЄ відбудеться в другій половині дня.

Як повідомила уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, у списках, з якими працюють переговорники на Мінських зустрічах і які складала Служба безпеки України, — 128 осіб, які утримуються в заручниках на окупованій території. Проте, протилежна сторона не підтверджує таку кількість осіб.

З цього списку підтверджують близько 50-ти прізвищ українців, які перебувають в полоні, каже Геращенко. Натомість, українським переговорникам відоме місцеперебування 70 людей.

Скільки українська сторона готова віддати в’язнів в рамках обміну — поки невідомо, заявила Геращенко. Це питання буде обговорюватися на зустрічі Тристоронньої контактної групи у середу, 24 травня.

Україна їде на мінські переговори з конкретними пропозиціями по обміну заручників, додала вона.