Минулого року у світі понад 30 млн людей стали біженцями

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Африканські біженці

Щосекунди торік одна людина ставала внутрішнім біженцем

Війни, насильство і природні катастрофи змусили в 2016 році стати біженцями всередині своїх країн майже 31 мільйон осіб. Щосекунди торік одна людина ставала внутрішнім біженцем. Про це йдеться в представленому в Нью-Йорку в понеділок, 22 травня, звіті, складеному спільно Норвезькою радою у справах біженців та Центром моніторингу внутрішніх переміщень.

Загалом кількість осіб, які змушені стати внутрішніми мігрантами, становила майже 40 мільйонів.

Конфлікти стали причиною втечі з місць проживання майже семи мільйонів чоловіків, жінок і дітей. Найвищою є кількість цієї категорії внутрішніх біженців у Конго - 920 тис. осіб. За нею йдуть Сирія (824 тис.) і Ірак (660 тис.) осіб.

Майже 24 мільйони людей змушені були залишити насиджені місця внаслідок природних катастроф, таких як повені, урагани, пожежі. Серед цієї категорії осіб йдеться перш за все про жителів бідних країн.

Джерело: DW