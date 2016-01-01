Мін'юст про зустріч Савченко з бойовиками: неуповноваженим особам неприпустимо вести переговори з терористами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Севостьянова

Всі переговори повинні бути в рамках певного кола осіб, які визначені президентом

Участь неуповноважених осіб у переговорах з бойовиками є неприпустимим. Таку думку в ефірі «112 Україна» висловила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, коментуючи зустріч нардепа Надії Савченко з ватажками «ЛДНР».

«Сьогодні багато питань з приводу того, чому окремі не уповноважені особи беруть участь у переговорах від імені України. На мою думку, це неприпустимо. Всі переговори повинні бути в рамках певного кола осіб, які визначені президентом», - сказала Севостьянова.

За словами заступника міністра, юридичні відносини з підконтрольними бойовикам територіями виключені.

«Юридично мати відносини з так званими невизнаними республіками Луганської, Донецької областей ми не можемо і не плануємо мати. Ми не визнаємо факту даної окупації, ми розуміємо що це тимчасова окупація, на якій відбувається АТО. Саме тому всі дії, які відбуваються сьогодні й урядом України, і президентом, і командою переговірників, які беруть участь у Мінському процесі, що відбуваються на міжнародній арені і в політичній площині, разом з нашими колегами з міжнародних організацій, що здійснюють спостереження та фіксують факти порушень прав людини, які постійно відбуваються на цих територіях. На жаль, на сьогодні, єдиним ефективним інструментом є переговори, за результатами яких ми маємо поступові перемоги і можемо повертати наших громадян», - зазначила вона.

Нагадаємо, що Україна вже кілька тижнів тому заявила, що як жест доброї волі передає ОРДЛО 15 осіб зі списку на обмін. Зараз цей процес перебуває на завершальній стадії підготовки.

Зазначимо, Савченко вела несанкціоновані переговори з бойовиками, зокрема у Мінську вона таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо,ватажки бойовиків заявили, що передадуть Савченко двох полонених жінок.

у свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».