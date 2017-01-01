У Мін'юсті розповіли, в яких умовах «сидить» Насіров

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Роман Насіров

Ні Насіров, ні його захист не подавали заяв щодо покращення умов утримання

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров перебуває у Лук’янівському СІЗО у загальній чотиримісній камері. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

«Зараз він перебуває на території Лук’янівського СІЗО на загальних умовах, де і буде перебувати за рішенням суду до 30 числа», – сказав заступник міністра.

Чернишов уточнив, що Насіров сидить у загальній чотиримісній камері. «Загальна чотиримісна (камера. – Ред.), не в тому приміщенні, де був Юрій Віталійович (Луценко. – Ред.)», – сказав він.

За словами посадовця, нині разом із Насіровим у камері перебуває ще один ув’язнений. «На час, коли він прибув, там була ще одна людина. Вона для нього небезпеки не становить», – зазначив він.

Крім того, Чернишов повідомив, що ні сам Насіров, ні його захист не подавали заяв щодо покращення умов утримання тимчасово відстороненого голови ДФС.

Раніше повідомлялося, що Насіров перебуває у Лук'янівському СІЗО, у камері, де колись сидів чинний генпрокурор України Юрій Луценко.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Прокурори САП мають намір оскаржити суму застави Насірову.

Представники захисту Насірова вже оскаржили арешт високопосадовця.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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